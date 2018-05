Cameroun: Présidentielle - Paul Biya affûte ses armes

Selon la Constitution du Cameroun, le Conseil constitutionnel est chargé de trancher les contentieux électoraux et de proclamer les résultats de l'élection présidentielle. Depuis son inscription en 1996 dans la loi fondamentale, c'est seulement en mars 2018 que cette institution a été officiellement installée. Et les membres qui la composent sont quasiment issus du RDP au pouvoir.

"L'organisation administrative du Cameroun, le déploiement même des scrutateurs et la manière dont tout cela est contrôlé fait qu'il y a très peu de suspens. Tout est mis en œuvre pour que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et ses candidats remportent toutes les élections qui vont se tenir", soutient-il.

Par ailleurs, dans une motion de soutien, plusieurs cadres influents du RDPC, le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais au pouvoir et des chefs traditionnels originaires du sud du Cameroun, région d'origine du chef de l'Etat, lui demandent "solennellement de se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018." Paul Biya est notre candidat à la prochaine élection présidentielle, au regard de son bilan éloquent, de sa crédibilité nationale et internationale, diplomatique, économique, sociale et culturelle", ont-ils écrits. Parmi les signataires, Fouman Akame, un influent membre du Conseil constitutionnel.

Depuis quelques jours, ces derniers étaient vent debout contre, affirment-ils, la "gestion opaque et calamiteuse des ressources humaines et financière d'Elecam" par le directeur général sortant, Abdoulaye Babale.

