Madagascar: Rajaonarimampianina demande des éclaircissements à la HCC

C'est ce qu'explique Maitre Tantely Rakotonirina : « L'article 54 prévoit le seul pouvoir du président pour dissoudre le gouvernement. Donc on voulait que la HCC apporte son avis par rapport à cette ambiguïté, cette incompréhension de leur décision. » Et quand lui demande si elle estime que la HCC répond : « non, ce n'est pas à nous de dire ça. »

Pour le président de la République, les décisions rendues par la Haute Cour constitutionnelle ne sont pas assez claires pour qu'ils puissent les exécuter. « Pour ne plus revenir dans une crise, il faut absolument qu'on puisse exécuter la décision de la HCC. Or il se trouve que certains points sont obscurs, ou carrément impossibles à exécuter », explique maitre Charlotte Ramanase, l'une des avocates du chef de l'Etat.

Dans ses décisions, qui faisait suite à une demande de déchéance du président de la République par les députés de l'opposition, la plus haute juridiction du pays demande notamment au président de la République de mettre fin aux fonctions du gouvernement et de nommer un nouveau Premier ministre.

