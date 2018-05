Burkina Faso: Le CDP affûte ses armes pour les élections de 2020

«Tabac et cardiopathies» est le thème retenu pour l'édition 2018 de la journée mondiale… Plus »

Parti au pouvoir, opposition et gouvernement se retrouveront également pour échanger autour du vote des Burkinabè de l'étranger. Pour le président du CDP, le vote des Burkinabè de l'étranger doit être une réalité en 2020 et l'ex-parti au pouvoir promet de mener une lutte dans ce sens.

L'autre inquiétude d'Eddie Komboïgo et de ses camarades, c'est le recensement des nouveaux électeurs, soit tous ceux qui auront l'âge de voter en 2020 et qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale.

Entouré de quelques membres du nouveau politique du CDP, Eddie Komboigo demande la suppression pure et simple de certaines dispositions du code électoral de 2015. Un code qui avait exclu des candidats accusés d'avoir soutenu le projet de modification de la Constitution voulue par Blaise Compaoré et qui avait conduit à l'insurrection populaire.

Après avoir critiqué la gestion du pouvoir et l'achat de nouveaux véhicules pour les ministres alors qu'une bonne partie du pays est menacée par une crise alimentaire suite à au déficit céréalier, le parti fondé par Blaise Compaoré demande une relecture du code électoral et un recensement des nouveaux électeurs.

