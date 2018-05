Kenya: Le pays sert la vis sur les permis de travail

Mon entreprise ne pouvait pas se le permettre. On a aussi vu des sociétés faire les démarches pour voir leur demande rejetée, après avoir payé 4 à 5000 dollars. Et cette annonce m'a fait paniquer. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Si je sors du pays, je ne sais pas ce qui m'arrivera à la frontière au retour », s'inquiète-t-il.

Mais beaucoup d'étrangers travaillent dans l'illégalité et sont très inquiets par l'opération. Comme cet Européen, employé sans permis. « Le permis est très cher et prend beaucoup de temps.

« On va vers une professionnalisation des services d'immigration. C'est quelque chose qui est réclamé par les entreprises. Cela va apporter un peu de clarté, réduire l'ambiguïté des fraudes, tout le monde considère l'immigration comme l'administration la plus corrompue du pays. Pour les expatriés, c'est toujours un repoussoir. »

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.