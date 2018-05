Afrique de l'Ouest: "Stretched terrains 2018" - Un musée mobile pour briser les barrières des etats ouest-africains

Quant à Souleymane Konaté, artiste plasticien ivoirien et Dame Diongue alias Bay Dam, artiste sénégalais expérimentaliste du numérique, ils ont collaboré sur "Medium", un tableau plastico-numérique qui renvoie les sons nocturnes, les atmosphères et des effets spéciaux en témoignage de leurs ressentis d'artistes tirés de leurs discussions d'avec des villageois maliens ayant l'impression d'être laissés pour compte, oubliés par le développement avec l'orpaillage à outrance.

Au GoetheInstitut, à Cocody, ils ont échangé avec les hommes de médias pour présenter le projet « Stretched terrains » qui les mène à Abidjan avec leur musée mobile. Chacun, selon son engagement artistique et son expérience, a présenté et expliqué sa touche dans cette aventure où il faut par moments dormir à la belle étoile, bravant les conditions atmosphériques et autres intempéries.

