Togo: A la recherche d'un nouveau partenariat

Concernant l'Afrique, la Commission européenne recommande que le nouvel accord prenne en compte la paix et la stabilité, la consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance, la mise en valeur du potentiel économique du continent, le développement humain, la gestion migratoire et les questions relatives au climat.

Il faut tenir compte des réalités. Pour les Européens, l'une des priorités, c'est la question de la migration qui touche l'Europe et une partie de l'Afrique mais pas forcément pour les Caraïbes et le pacifique. Nous allons travailler avec tous les pays membres en tenant compte de ces spécificités'.

L'accord de Cotonou vise à réduire et, à terme, éradiquer la pauvreté et contribuer à l'intégration progressive des pays ACP dans l'économie mondiale.

Il s'agit de l'accord de partenariat le plus complet entre des pays en développement et l'UE; il concerne les relations de l'UE avec 79 pays, dont 48 pays d'Afrique subsaharienne.

L'accord de Cotonou est le cadre général dans lequel s'inscrivent les relations entre l'UE, d'une part, et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part. Il a été adopté en 2000 pour remplacer la convention de Lomé de 1975.

