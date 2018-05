Burkina Faso: Mois de ramadan - L'aumône expiatoire du jeûne

Selon les principes religieux islamiques, quiconque rompt volontairement le jeûne du mois de ramadan est soumis à une amende expiatoire dite kafâra. Cette amende consiste, soit à l'affranchissement d'un esclave, soit à observer le jeûne de deux mois consécutifs, soit à nourrir soixante pauvres.

Le jeûne musulman est considéré rompu à travers les choses suivantes : boire et manger ; l'acte sexuel ou mentir en connaissance de cause à propos d'Allah et de Son prophète Mouhammad (Pslf) ; plonger volontairement toute la tête dans l'eau ; rester volontairement en état d'impuretés (Djanâba jusqu'à l'aube) ; provoquer volontairement le vomissement ; laisser volontairement pénétrer une grande poussière jusqu'à la gorge et recourir à un lavement, c'est-à-dire l'injection d'un liquide dans le gros intestin par voie rectale.

Si le jeûneur commet par oubli l'une de ces interdictions, son jeûne reste valable. Maintenant, quiconque rompt volontairement le jeûne par l'alcool, l'adultère ou la fornication, ou encore par l'une des interdictions suscitées, doit accomplir après le mois de ramadan, non seulement le jeûne de compensation jour pour jour, mais en plus, il doit accomplir l'amende expiatoire dite Kafâra.

Cette amende consiste à rembourser obligatoirement chaque jour de jeûne non observé par l'un des moyens suivants au choix : affranchir un esclave, nourrir 60 pauvres à raison de 750g de céréales pour chacun, jeûner deux mois consécutifs.

Nourriture de 60 pauvres

Parlant d'affranchissement d'esclave, cela témoigne que l'islam a contribué à la lutte contre cette pratique. De nos jours où on ne parle plus de cela, il ne reste que les deux formes d'expiation.

Si on opte pour la nourriture de 60 pauvres, et qu'il arrive qu'on n'ait pas les moyens de le faire à l'instant, on devra le faire petit à petit ou attendre le jour où la situation économique permettra de l'acquitter.

Pour ce qui est du dernier choix, le jeûneur est tenu de jeûner de façon successive un mois et un jour, avant de jeûner le restant des jours comme il veut.

Sinon, il devra recommencer tout à zéro. Au cas où on ne pourrait même pas recourir à l'une de ces deux dernières méthodes, on se contentera de demander le pardon de Dieu, en payant de façon symbolique en aumône le peu qu'on peut offrir.