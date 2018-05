Angola: Détention des étrangers trafiquants de drogue

La SARPCCO est un organe du Comité Inter-état de Défense et Sécurité de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC) et pour promouvoir, renforcer et perpétuer la coopération, et encourager les stratégies conjointes pour la gestion de toutes les formes de crimes transfrontaliers avec l'implication sous-régionale.

Le sous-comité permanant de la SARPCCO analyse la coopération et échange les informations entre les pays membres pour diverses vicissitudes, notamment le crime organisé, le trafic des êtres humains, les crimes cybernétiques et tant d'autres.

"C'est un crime transnational, et il s'avère nécessaire l'engagement de tous les pays et dans ce domaine, la coopération est très importante, a déclaré ce responsable du SIC, organe affecté au Ministère de l'Intérieur.

Il a fait remarquer que la corporation angolaise échange des informations permanentes avec ses congénères sud-africains et brésiliens pour traquer les activités du genre afin de déterminer et responsabiliser criminellement les personnes visées.

