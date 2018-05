Gabon: Lancement de la grande croisade des signes et miracles

Le Révérend pasteur Alphonse Nguimba était face à la presse ce mardi dernier, pour lancer officiellement les préparatifs de la grande croisade.

Laquelle croisade aura lieu du 12, 13 et 14 juin prochain au stade de Nzeng-Ayong dans le sixième arrondissement de la commune de Libreville.

Cette croisade va s'articuler sur trois axes à savoir : la réconciliation des chrétiens avec Dieu leur père selon Chronique 7 et 14 ; sur la réalité de l'Amour de Dieu selon Jean 3 et 16 et enfin, rendre espoir à ceux qui sont dans le besoin

La grande croisade des signes et miracle est une vision du centre d'Adoration Hermon qui chaque année, mobilise la population afin de les rassembler et leur partager la prédication de la bonne nouvelle. Au cours de ce rassemblement, un accent sera mis sur la guérison, la délivrance et surtout les cas impossibles.

Le déroulé de cette manifestation sera également enrichi par les temps louanges, de prières, de repentances. Ces moments permettront d'amener les uns et les autres à prendre conscience de l'objectif de la Parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée.

Trois axes vont constituer ses instants, : la réconciliation des chrétiens avec Dieu leur père selon Chroniques 7 et 14, sur la réalité de l'Amour de Dieu selon Jean 3 et 16 et aussi rendre espoir à ceux qui sont dans le besoin.

Le révérend pasteur Alphonse NGUIMBA à tout de même signaler au cour de cette conférence de presse que, le Gabon ne méritait pas de vivre sous tension, sou un stresse qu'il soit financier ou pas. Le Gabon mérite de vivre la cohésion et la paix sociale qui sont la conséquence lorsque nous aurions associé Dieu dans notre quotidien