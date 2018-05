Gabon: Libreville - La capitale et son univers des bars

Les bars pullulent à Libreville et dans toutes les autres villes du pays. Ils sont le carrefour de tous les rendez-vous. De jour comme de nuit, des gens se retrouvent pour partager un moment autour d'une bière.

Le Bar est le lieu par excellence où les gens se retrouvent pour papoter, échanger et s'évader en abordant tous les sujets possibles.

C'est un endroit fréquenté par toutes les générations. On retrouve des élèves, des étudiants, des fonctionnaires, etc. Il ouvre généralement avant 9h00 et se referme avant 22h00, pour respecter la mesure relative à la fermeture des débits de boissons sur tout le territoire national à 21h30.

Pour débuter la journée, certains clients font escale dans les bars. Ils prennent quelques bières avant le travail. Ce scenario se répète en après-midi ou en soirée après le boulot.

Aux dires d'un adepte de cette pratique : « La consommation d'une bière avant le boulot stimule. Elle charge la batterie comme on aime bien le dire. Et, après le boulot, je bois des bières pour enlever le stress de toute la journée ».

Les clients se succèdent tout au long de la journée. Ils consomment la boisson de leur choix et versent le plus tôt possible dans des débats qui tournent autour de la politique, du sport, du sexe, etc. L'actualité locale et internationale tirée des réseaux sociaux, de Rfi, de la télévision et des journaux écrits est décryptée avec beaucoup de passion.

Aucun sujet n'échappe à la vigilance de ces débatteurs, entre une gorgée de bière et un pas de danse rythmé par la musique congolaise et nigériane, ils opposent des arguments contraires à une thèse avancée par un de leur camarade de tous les jours.

Les yeux rougis et le corps affaibli après des heures d'ivresse, ils étalent les moindres détails de leur vie de famille : « Je suis le père d'une nombreuse famille. Mon fils ainé vit en France et est l'époux d'une femme à la peau blanche », a indiqué un client.

Les plus jeunes quant à eux, entrent dans la partie à la sortie des cours. Vêtus de leur uniforme scolaire, ces jeunes consomment les bières sans gêne.

On remarque le plus souvent, une quantité importante de boissons sur leur table. Les bouteilles sont alignées comme des trophées dans le musée d'un grand club de football. Les jeunes garçons, profitent de cette ambiance de folie.

Les plus vicieux mettent des drogues dans les verres des filles pour après les violées. Le vice est poussé à l'extrême lorsque ces jeunes sont emportés par l'ivresse. Ils dansent à moitié nus et s'échangent toutes sortes de drogues. Avec eux, les parties de coude levé se terminent le plus souvent par des bagarres à la bouteille ou au couteau.

En l'absence d'espace de loisirs, de café et de bibliothèque le bar est le seul endroit où les Gabonais peuvent se retrouver afin de s'amuser et faire de nouvelles connaissances.

Il n'est donc pas surprenant de voir depuis quelques années le Gabon faire partie des premières places, dans le classement continental et mondial des pays ou les citoyens consomment le plus grand nombre de litres d'alcool par personne.