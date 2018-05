Gabon: Onusida et Airtel Gabon - Signature protocole d'accord.

Pour le Directeur général d'Airtel Gabon, Alain Kahasha, ce protocole vient conforter une fois de plus Airtel Gabon dans sa position d'entreprise citoyenne qui œuvre pour le bien-être des communautés. Ce protocole traduit la volonté d'Airtel Gabon et l'Onusida, d'apporter des solutions concrètes pour que la riposte au Sida donne de meilleurs résultats possibles.

Après quelques mois d'échange, d'analyse commune de la problématique du Vih/Sida au Gabon, ainsi que d'analyse des points d'intérêts communs entre les objectifs de l'Onusida et ceux d'Airtel Gabon, ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, et surtout de la nécessité d'agir en synergie pour les perspectives d'appui à la lutte contre le Vih/Sida.

On peut par exemple citer : « la transmission de messages SMS sur des thématiques d'intérêt général , l'intégration des messages de lutte contre le Sida lors des événements de promotion organisée par ou avec l'appui d'Airtel Gabon et la mise en place d'une politique interne de lutte contre le Sida au sein de l'entreprise en faveur du personnel et de leur famille » selon le Dr Françoise Ndayishimiye Directeur Onusida Gabon.

Un protocole d'accord de partenariat, s'est effectué ce mercredi 30 mai entre Onusida et Airtel Gabon à Libreville, la capitale. L'opérateur de la téléphonie mobile s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise, et surtout de la nécessité d'agir en synergie pour les perspectives d'appui à la lutte contre le Vih/Sida.

Copyright © 2018 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.