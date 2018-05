Afrique de l'Ouest: Emission simultanée de bons et obligations du trésor - Le Niger sollicite 20 milliards de FCFA sur le marché financier

Le Niger lance sur le marché financier une adjudication simultanée de bons et obligations du trésor d'un montant de 20 milliards de FCFA et sur une durée de 60 mois dont 36 mois de différé pour les obligations du trésor et de 182 jours pour les bons du trésor, annonce l'agence ouest africaine de planification de la dette Umoa-Titres dans un communiqué.

La date de dépôt des soumissions est fixée au jeudi 07 Juin 2018.

Pour les bons du trésor dont la durée est de 182 jours et la valeur nominale unitaire est de un million et le taux d'intérêt est multiple. Les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. L'échéance est fixée au 06 Décembre 2018.

S'agissant des obligations assimilables du trésor, la valeur nominale unitaire est de dix mille francs(10.000) FCFA et la valeur du taux d'intérêt est de 6.15%.

L'échéance est fixée au 23 Mars 2023 et le remboursement se fera annuellement après un différé de trois ans. Le paiement des intérêts se fera annuellement sur la base d'un taux de 6,15% l'an dès la première année.

La fiscalité en matière de titres publics, en vigueur sur le territoire du pays de résidence du souscripteur est appliquée.

La présente émission vise à mobiliser l'épargne des personnes physiques et morales en vue d'assurer la couverture des besoins de financement du budget de l'Etat, gestion 2018.

Les Bons et Obligations Assimilables du Trésor sont admissibles au refinancement de la Banque Centrale dans les conditions fixées par le Comité de Politique Monétaire et sont négociables sur le marché secondaire.