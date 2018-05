Elles ont été annoncées le dimanche dernier par la Coordinatrice de la Coalition des 14, Brigitte Kafui Adjamagbo-Johnson sans donner de date, lors de son passage dans l'émission D12 de nos confrères de Pyramides Fm.

« Les grandes manifestations arrivent, et c'est pour ça qu'il faut encore mobiliser et mobiliser davantage. Que les Togolais soient dehors de partout », c'est ce qu'indiquait dame Adjamagbo-Johnson, quand elle évoquait le bien-fondé des meetings organisés dimanche en après-midi par la Coalition dans certains quartiers de Lomé. Et d'ajouter que « le mouvement ne retombera plus sans cette sortie de crise ».

Quelques jours après et précisément ce jeudi, c'est le Secrétaire national à la Communication de l'ANC, parti membre de cette coalition de l'opposition pour donner une idée sur le temps qui sépare de ces manifestations voulues grandioses.

Intervenant dans le débat de ce jour chez nos confrères de Nana Fm, Eric Dupuy, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a informé que « la semaine prochaine, nous allons reprendre des manifestations massives sur toute l'étendue du territoire national ».

Une annonce qui vient à la suite de celle des meetings du week-end prochain, apportée hier mercredi, par François Kampatib, de ADDI, un autre parti membre de la C14.

Des dires du Conseiller du président national de ADDI (Alliance des Démocrates pour le Développement Intégral) et député du même pari politique, membre de la C14, Dr François Kampatib, le week-end sera chargé pour ce regroupement de partis politiques de l'opposition togolaise.

La C14, d'après lui, projette 6 grands meetings de remobilisation et de galvanisation des Togolais épris de démocratie et de liberté le week-end prochain.

Selon le programme qu'il a décliné, le Samedi 02 Juin 2018, il sera question de trois (3) meetings simultanés dans les localités d'Atiégou, Kagnikopé et Djagblé. Et le lendemain, Dimanche 03 Juin, ce sont les quartiers de Zanguéra, Avédji et Ségbé qui devront s'apprêter à accueillir les mêmes exercices avec la présence effective des responsables de la C14.

Si ces meetings visiblement ne sont pas mal vus par le gouvernement, on attend de voir si les manifestations massives dont fait cas Eric Dupuy à travers tout le Togo seront autorisées par ce gouvernement qui, on se souvient le mois dernier, a réprimé les tentatives de manifestations de la C14 pour divergence sur les itinéraires.