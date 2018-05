Algérie: Handball / Coupe d'Algérie (dames) GS Pétroliers-HBC El-Biar - Une finale sous le signe de la revanche

- La lutte contre le tabagisme passe par un renforcement de la prévention et une application effective des lois… Plus »

Pour atteindre l'ultime étape de cette belle épreuve, le HBCEB s'est qualifié aux dépens du HHB Saïda par forfait et difficilement devant la JS Ouzellaguen (22-20), alors que le GSP a écarté le Machaâl d'Akbou (39-13) et l'US Akbou (27-25).

Les camarades de la gardienne de but d'El-Biar Samia Sahabi, encore auréolées du second titre de champion après celui de 2015, visent tout simplement un second doublé de leur jeune histoire, comme l'affirme le coach Karim Achour : "C'est aux joueuses de faire des efforts supplémentaires si elles désirent décrocher le doublé devant un adversaire qui n'est plus à présenter".

Ce sera donc la 11e finale entre ces deux teams habitués aux honneurs, le GSP (ex-MC Alger) possédant un léger avantage avec 6 victoires (2004, 2006, 2009, 2011, 2012 et 2017) contre 4 pour le HBCEB, consécutivement en 2013, 2014, 2015 et 2016.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.