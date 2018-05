Algérie: Hand/Coupe d'Algérie/CRBB Arréridj - "Ce sera du 50-50 face à l'ES Aïn-Touta" (Haïouani)

Alger — L'entraîneur du CR Bordj Bou Arréridj, Sofiane Haïouani, a estimé que la mission de ses joueurs lors de la finale de la Coupe d'Algérie de handball (messieurs), prévue vendredi (23h30) à la salle Harcha-Hacene (Alger) contre l'ES Aïn-Touta, ne sera pas facile et que les chances des deux équipes pour remporter le trophée étaient de 50-50.

"La finale va se jouer sur de petits détails, notamment la motivation, la fraîcheur et la préparation physique des deux équipes. Ce sera du 50-50 car le match va se jouer sur le terrain", a indiqué à l'APS, Haïouani.

Les joueurs bordjis ont composté difficilement leur ticket pour la finale dans la nuit de samedi à dimanche aux dépens de la JSE Skikda (31-30) en match joué à Chelghoum-Laïd, alors que l'ES Aïn-Touta a créé une grosse surprise en éliminant le champion d'Algérie, le GS Pétroliers (tenant du trophée) sur le score de 30-28.

"Nous avons joué face à une grande équipe de Skikda, notre qualification n'a pas été facile à obtenir. J'avoue que les deux équipes méritaient une place en finale vu leur prestation, mais Dame Coupe a finalement choisi le CRBBA. Skikda reste une grande école de handball qui mérite tout le respect", a ajouté Haïouani, également sélectionneur du Sept algérien.

Et d'enchaîner: "Beaucoup pensaient que le GSP et le CRBBA animeraient la finale mais la coupe a choisi ses finalistes. La finale sera un derby de l'Est, les joueurs d'Aïn-Touta ont acquis une certaine expérience, notamment après leur participation à la dernière Coupe arabe des clubs, ce qui rendra notre tâche plus compliquée".

Les deux clubs se rencontreront pour la 1re fois à ce stade de l'épreuve avec l'espoir de remporter leur premier trophée de leur histoire.

Au lendemain de leur qualification, les joueurs du CRBBA, vice-champions d'Algérie, ont entamé la préparation pour la finale avec des séances de récupération.

"Le temps est très court. La preuve : nous avons programmé une séance de récupération au lendemain de la demi-finale. Nous axons notre travail sur le physique et le mental pour préparer nos joueurs à ce rendez-vous important", a précisé le coach qui devrait composer sans Noureddine Hellal et Oussama Helhal, blessés et absents depuis plus de trois semaines.

Haïouani n'a pas caché à cette occasion sa satisfaction quant à la prestation de ses joueurs qui ont démontré "leurs qualités sur plusieurs plans" depuis l'entame de la saison.

"Cette saison a été exceptionnelle pour Bordj Bou Arréridj. On s'apprête à jouer notre troisième finale de la saison après celles de super-coupe et de championnat", s'est réjoui le coach national.