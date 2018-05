Algérie: Conseil de la Nation - Adoption du projet de loi définissant la liste des fêtes légales

- La lutte contre le tabagisme passe par un renforcement de la prévention et une application effective des lois… Plus »

A l'issue du vote, le ministre du Travail a précisé que "le mérite dans la consécration du jour de l'an amazigh comme fête nationale revient au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui as réussi, grâce à sa vision éclairée, à promouvoir nos constantes nationales en les consolidant sur le plan constitutionnel et en les mettant à l'abri des manoeuvres".

Présidée par le président du conseil de la Nation, Abdelkader Bensalah, la séance de vote s'est déroulée en présence du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité Sociale, Mourad Zemali, et du ministre des Relations avec le Parlement, Mahdjoub Bedda.

- Les membres du conseil de la Nation ont adopté mercredi le projet de loi modifiant et complétant la loi définissant la liste des fêtes légales introduisant le jour de l'an amazigh (12 janvier) comme fête nationale et journée chômée payée.

