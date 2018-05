Algérie: Foot/Algérie-Cap Vert (amical) - Gagner avant le test prestige face au Portugal

- La lutte contre le tabagisme passe par un renforcement de la prévention et une application effective des lois… Plus »

Il s'agit du milieu de terrain offensif de Galatasaray (Turquie) Sofiane Feghouli, blessé au tendon d'Achille, alors que le gardien de but d'Al-Ittifaq (Arabie saoudite) Rais M'bolhi a demandé "à être dispensé du stage, ne se sent pas en mesure de répondre, à l'heure actuelle, aux sollicitations de la sélection nationale et souhaite donc reporter sa venue pour les prochaines échéances". Ils ont été remplacés par les deux sociétaires du Paradou AC (Ligue 1/ Algérie) le gardien de but Taoufik Moussaoui et le milieu de terrain Farid El-Mellali.

