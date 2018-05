Algérie: Tabagisme - Appel à intensifier la prévention et à une application des lois

Par ailleurs, M. Bekkat a évoqué la grève des médecins résidents qui dure depuis le mois de novembre, estimant que "les négociations doivent être ininterrompues entre les résidents et la tutelle afin de trouver des solutions et sortir définitivement de cette situation de crise".

L'enquête nationale multi-indicateurs, réalisé en 2017 par le ministère de la Santé en coordination avec l'Organisation mondiale de la Santé à Alger (OMS) et l'Office national des statistiques, a révélé que "près de 15% des Algériens âgés entre 18 et 69 ans sont des fumeurs".

"Une journée de lutte contre le tabagisme, ça ne suffit pas : il faut une pression constante, durant toute l'année, contre ceux qui fument déjà et œuvrer à empêcher surtout les jeunes de commencer à fumer", a-t-il soutenu, défendant des "mesures de dissuasion" et "une publicité médiatique plus régulière" qui montrerait la dangerosité de s'adonner au tabac qui est source de maladies chroniques.

"Il faut une application des lois qui existent et des campagnes quotidiennes à travers lesquelles on frappe les imaginations sur les ravages du tabagisme au sein de la société algérienne", a déclaré Dr Berkani sur les ondes de la Radio nationale à la veille de la Journée mondiale de lutte contre le tabac, célébrée le 31 mai de chaque année.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.