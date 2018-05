Tunisie: Le contrôle économique sévit

Le premier, au sein du Marché central, le deuxième à Jbel Jloud, le troisième à Sidi Hassine, le quatrième à la Cité Zahrouni et le cinquième à la Cité Ibn Khaldoun. Les brigades de contrôle économique ont distribué 80.940 litres d'huile subventionnée. Pour la viande importée, 8 points ont également été ouverts au marché central de Tunis, à l'avenue de la Liberté, à La Marsa, Sidi Hassine, Cité Tahrir, Cité Zouhour, Al Kabbaria et à El Mourouj 2.

Depuis le début du mois de Ramadan, ces agents ont relevé plus de trente infractions économiques. Des procès-verbaux ont été rédigés à l'encontre des contrevenants pour hausse illicite des prix, vente de produits impropres à la consommation et non-respect des conditions d'hygiène et de stockage des légumes et des fruits. Il y a lieu de souligner que 5 points de vente de l'huile végétale subventionnée en Tunisie ont ouvert leurs portes.

Les agents du contrôle économique, relevant de la Direction régionale du commerce du Grand-Tunis, ont effectué une visite d'inspection afin de contrôler la salubrité et l'hygiène des locaux, ainsi que la qualité des produits exposés et stockés.

