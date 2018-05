Tunisie: A ne pas rater

Ce soir à 21h30, le public pourra découvrir «Les tortues volent aussi» de Bahman Ghobadi (2007, Iran/Irak, 95').

Les événements de cette fiction, primée, entre autres, en 2004 par la Coquille d'or du meilleur film, Festival international du film de San Sébastian, prix spécial du jury, Festival international du film de Chicago et en 2005 par un ours de verre pour le meilleur film de qualité et prix de la paix au Festival international du film de Berlin, se passent dans un village du Kurdistan irakien, à la frontière de l'Iran et de la Turquie, les habitants cherchent activement une antenne parabolique pour capter des nouvelles par satellite, car nous sommes à la veille de l'attaque des Américains en Irak... Un garçon mutilé, venant d'un autre village, accompagné de sa petite sœur et son enfant, en fait la prédiction... La guerre s'approche de plus en plus...

Le samedi 2 juin 2018, la même salle accueillera à 15h30 la projection de «L'enfant cheval» de Samira Makhmalbaf (2008, Iran/France, 101'). Le synopsis nous parle d'un petit garçon handicapé moteur d'une famille riche qui a besoin d'aide pour se déplacer dans un village d'Afghanistan où le fauteuil roulant n'a pas fait son apparition. Il embauche un jeune garçon valide physiquement, mais simple d'esprit, pour la belle somme d'un dollar par jour. Le jeune simplet va connaître fatigue et humiliation sous la direction de son méchant maître sans scrupule. Mais bien vite, ils vont se rendre compte que leur tandem est désormais indispensable dans leur vie respective. Le même jour verra la projection, à 21h30, de «La couleur du paradis» de Majid Majidi (1999, Iran, 90'). C'est l'histoire de Mohsen Ramezani, un garçon âgé de huit ans qui étudie à Téhéran dans une école pour aveugles. Les vacances approchent et, en compagnie de son père Hashem (Hossein Mahjoub ; Madian), il retourne dans son village natal.

Sur le chemin qui mène aux hauteurs du nord de l'Iran, il redécouvre la nature et prend goût à une nouvelle vie. Des méditations qui ne trouvent aucun écho auprès de son père. Et à 23h30, le public pourra découvrir «Le tableau noir» de Samira Makhmalbaf (2000, Iran/Italie/Japon, 85' fiction). Prix du jury à Cannes, 2000, Grand prix du jury, Festival international du film de Los Angeles, la même année et une Mention spéciale à la réalisatrice au Festival international du cinéma indépendant de Buenos Aires en 2001, cette fiction nous parle d'un groupe d'adolescents arrachés à leurs études suite aux bombardements au Kurdistan iranien, pour finir dans la contrebande avec l'Irak. Entre les efforts de leurs instituteurs et autres hasardeuses rencontres, l'un d'eux, Riboir le seul qui garde un désir de poursuivre ses études, finira par faire un choix.

La clôture de ce cycle se fera le 3 juin avec une autre projection de «L'enfant cheval» à 11h00.