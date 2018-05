Tunisie: Makram Ben Romdhane débarque

Plus grave encore : certains d'entre eux coupent l'électricité de leurs réfrigérateurs… Plus »

Makram Ben Romdhane, l'un des cadres les plus importants de la sélection, a débarqué après une saison chargée avec le club libanais de «Houmaintmin». Il s'est contenté au premier jour de courses en solitaire et de remise en fraîcheur. Il devra, malgré le retard, retrouver une bonne part de ses sensations. C'est à partir des prochains stages qu'il va pouvoir se mettre à 100% au profit de la sélection.

A part le côté athlétique, les joueurs internationaux ont été soumis à quelques exercices tactiques individuels et collectifs. L'accent a été mis sur les schémas défensifs et offensifs. Les prochains stages seront l'occasion de renforcer le côté tactique avec des tests amicaux, et un temps plus important consacré aux automatismes du jeu. A ce stade, on ne devra pas s'attendre à des surprises. Ce seront les mêmes idées que Palma privilégie, à savoir le jeu réfléchi, la circulation rapide de la balle, les soucis défensifs.

