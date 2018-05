Tunisie: De bonnes perspectives de coopération

Il est préférable, toutefois, que l'investissement projeté soit d'une valeur ajoutée élevée et à forte employabilité pour pouvoir participer efficacement à la réduction du taux du chômage dans l'un de ces régions de l'intérieur qui connaissent plusieurs jeunes diplômés de l'enseignement supérieur sans emploi. Une fois arrivés en Tunisie, ces hommes d'affaires sont pris en charge par les structures d'appui pour faciliter leur installation en les aidant à effectuer les différentes procédures administratives afin de lancer le projet dans les plus brefs délais.

A noter que les hommes d'affaires turinois sont intéressés par la Tunisie pour diverses raisons, à commencer par la situation géographique de notre pays proche de l'Europe en général et de l'Italie en particulier. Par vol aérien, les passagers peuvent se rendre dans le territoire tunisien en quelques minutes. En outre, les avantages contenus dans la loi de l'investissement ont séduit plus d'un investisseur en mesure de bénéficier de dispositions d'ordre financier et fiscal pour implanter ses projets dans l'une des zones de développement régional.

« Albideya » de répondre aux questions des hommes d'affaires présents. Le séminaire a été suivi d'un «networking» et a donné lieu à la poursuite des échanges et de nouer des relations directes fructueuses avec les participants turinois qui ont voulu tout savoir sur la Tunisie, notamment dans le domaine des affaires.

Devant un auditoire fortement intéressé et composé d'une soixantaine d'entreprises, l'intervention du représentant de Fipa-Milan a constitué une occasion propice pour présenter les dispositions de la nouvelle loi de l'investissement, les opportunités économiques et les atouts du site Tunisie. Elle a également permis de nouer des relations directes avec les responsables.

« Albideya», un séminaire économique sur la Tunisie dont l'objectif était de promouvoir la Tunisie auprès des hommes d'affaires turinois adhérents au club «Dirigenti Venditi & Marketing» et de les inciter à s'intéresser à la Tunisie et à y investir.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.