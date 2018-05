Tunisie: Yohan Benalouane a-t-il encore sa place en sélection ?

Pour retenir un joueur en sélection nationale, ses statistiques, notamment le nombre des matches joués sur une saison, sont regroupées par un membre du staff technique chargé de l'évaluation des joueurs.

Cela nous amène à parler du cas de Yohan Benalouane. Le défenseur central de Leicester City n'a disputé qu'un seul match durant la saison 2017/2018. Trop peu pour être retenu en sélection nationale. En partant du principe que les joueurs les plus compétitifs du moment sont convoqués en équipe nationale et que ceux qui ne jouent pas avec leurs clubs voient les portes de la sélection fermées au nez, on se demande sur quel critère Yohan Benalouane fait aujourd'hui partie de la liste élargie de Nabil Maâloul d'autant que, depuis des mois déjà, des voix se sont élevées contre sa convocation vu qu'il ne joue pas avec son club, Leicester City.

Le maillon faible

Quand on reste longtemps loin des terrains, on finit forcément par perdre beaucoup de sa verve. C'est le cas de Yohan Benalouane qui, à chaque match dans lequel il est aligné avec l'équipe de Tunisie, cumule des erreurs de débutant.

Par ailleurs, il était derrière le deuxième but du Portugal, signé Joao Mario. Il en assume l'entière responsabilité à cause d'une erreur de placement.

Et même s'il a l'atout d'être de grande taille (1,85 m), il n'a pas usé de son gabarit sur le premier but quand André Silva est monté plus haut que tout le monde et a réussi à tromper de la tête Moez Hassen.

Bref, on ne garde pas un défenseur en sélection nationale parce qu'il a un bon gabarit. Oui, Yohan Benalouane peut être utile dans les duels aériens, mais ce n'est pas suffisant pour composter son billet pour Moscou.

Le joueur manque terriblement de temps de jeu, ce qui a influencé négativement sur ses réflexes. A moins qu'il ne se remette en question et redouble d'efforts pour rattraper son retard, il est légitime de se demander ce que fait encore Yohan Benalouane en équipe de Tunisie.

Si nous voulons réellement tenir être aux Anglais et Belges, nous devons amener en Russie des joueurs qui affichent la grande forme.