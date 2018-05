Tunisie: Mon père disait ...

Quand on lui a posé la question sur l'état des lieux de l'édition aujourd'hui, il a répondu : «La question suivante s'il vous plaît»... Mais humour mis à part, il a rétorqué : «L'édition en Tunisie est un métier qui souffre...

C'est un métier qui demande beaucoup d'efforts et où il n'y a pas d'argent. On fait des produits indispensables parce qu'un pays doit avoir des livres mais quand il y a des problèmes économiques, la première chose qui sort du couffin est le livre. C'est un métier où vous dépendez de l'argent des autres parce que vous ne pouvez pas vivre de vos ventes ... Mon père disait j'en ai marre de ce métier de quémandeur».

La partie la plus importante de la soirée sera bien entendu réservée à la photographie . «Je vais vous parler de grands photographes que j'ai rencontrés durant ma carrière d'éditeur, dit Karim Ben Smaïl. Des photographes dont j'ai publié les livres, dit-il. Le choix de ces photos sont subjectifs . Fulvio Roiter, le photographe italien de Venise, est entré très tôt dans ma vie puisque j'ai découvert son livre «La mia Venezia». Mon père a publié un livre de ce grand photographe qui s'intitule «Tunisie». Trente ans après, Karim Ben Smaïl appelle Fulvio Roiter et refait avec lui un livre sur la Tunsie. L'éditeur parlera du génie de ce photographe italien et de sa manière de travailler avec les diagonales, les ombres et les lumières, qui «réussissait à faire un portrait et à capter l'instant avec une rapidité extraordinaire». L'éditeur fera la sélection de quelques-unes de ces photos qui sont restées comme un témoignage de son travail fabuleux.

Karim Ben Smaïl passera ensuite à un autre photographe français qui a photographié la Tunisie entre 1910 et 1960 : Victor Senag. Un album photographique fabuleux et qui est illustré dans le livre édité chez Cérès. «Tunisie 1910-1960. Victor Sebag, un photographe dans le siècle». Des photos qui illustrent une Tunisie rarement vue et qui décrivaient aussi bien la vie sociale que politique de cette époque. L'éditeur parlera également de la difficulté pour lui d'avoir accès à ce fonds précieux puisque son détenteur était quelqu'un qui l'a reçu «froidement» au début. «Il a mis deux ans et demi avant de me montrer la première photo, ajoute Karim Ben Smaïl, et encore c'était une photocopie... »