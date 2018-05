Tunisie: Signature de deux accords sur l'adaptation aux changements climatiques

Financé par l'Agence française de développement (AFD), ce programme, dont la durée est estimée à 6 ans à partir de 2018, a pour finalité de contribuer aux efforts déployés par le gouvernement tunisien pour développer les territoires vulnérables et particulièrement sensibles écologiquement et socialement.

Le premier accord a été signé, entre la Direction générale de l'aménagement et de conservation des terres agricoles(Acta) relevant du ministère de l'Agriculture et le Réseau français de l'expertise publique agricole, agroalimentaire et du développement rural (Adecia).

Quant au second accord, il a été conclu entre l'Acta et le Centre français de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad).

Ces deux accords visent à améliorer la capacité du ministère tunisien de l'Agriculture à conduire des projets de développement rural intégré équilibrant l'intérêt général et les intérêts particuliers. Ils visent également à concevoir et accompagner l'émergence et la structuration progressive d'un réseau de plateformes de concertation et de planification du développement territorial impliquant une diversité d'acteurs du niveau central au niveau local organisés en un réseau de production et de partage de connaissances sur le territoire.

Il s'agit, en plus, de proposer, de planifier stratégiquement et de mettre en œuvre des actions et des investissements liés à la gestion des ressources naturelles.

Parmi les résultats attendus de ces deux accords, figurent le développement et le renforcement des compétences tunisiennes pour maîtriser les outils et méthodes nécessaires à la concertation, à la planification et à la gouvernance du développement territorial.

Un autre résultat attendu: la mise en place d'un dispositif inclusif de concertation et de planification du développement territorial dans les zones d'intervention du programme d'adaptation au changement climatique dans les territoires vulnérables (Pacte).

Les actions des deux accords, qui seront réalisés sur une période de 3 ans et demi, seront financées à travers un don de l'AFD d'environ 1,170 million euros et une contribution du Fonds français international pour l'environnement (Ffem) à hauteur de 1,620 million euros.

S'exprimant à la cérémonie de signature des deux accords, le ministre de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, Samir Taïeb, a déclaré que le programme aidera à surmonter les problèmes du changement climatique dans des régions vulnérables, rappelant que ces problèmes touchent toute la planète et surtout la Méditerranée.

Il a indiqué que les organismes français sont des partenaires «privilégiés» dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, ajoutant que la coopération tuniso-française dans ce domaine sera d'un apport considérable pour les petits exploitants dans les régions vulnérables.