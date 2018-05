Ile Maurice: Greffe d'organes -Besoin urgent de chirurgiens

En ce qui concerne l'équipe qui sera chargée d'assister les chirurgiens, le ministre de la Santé, Anwar Husnoo, a expliqué, au Parlement vendredi, que des infirmiers spécialisés en néphrologie sont déjà prêts à opérer. De plus, on laisse entendre que deux néphrologues travaillent déjà dans des hôpitaux et pourraient assurer le suivi médical des patients.

Selon le Dr Rajiv Upadhyaya, qui a travaillé sur l'ébauche du Human Tissue Bill en 2006, cela devrait être la priorité du ministère en ce moment. «Je suis le seul Transplant Surgeon à Maurice et je n'exerce plus», soutient ce chirurgien à la retraite. Ce que confirme une source au Medical Council. Et ce, même si, selon le Dr Rajiv Upadhyaya, un autre médecin a été formé pour le faire.

