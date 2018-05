Tunisie: Le pays représenté par huit sabreuses

La Tunisie sera représentée par huit escrimeuses lors de la dernière étape du circuit de la Coupe du monde de sabre féminin individuel et par équipes, qui se déroulera du 1er au 3 juin prochain à Tunis.

Outre Azza Besbès (9e mondiale), Khedija Chamkhi (73e), Yasmine Daghfous (274e), Olfa Hazemi (347e), Meriem Majaât et Nadia Ben Azizi (non classées), deux autres sabreuses ont été ajoutées, il s'agit de Amira Ben Chaâbane et Yosra Gheraïri.

Cent cinquante-sept (157) athlètes représentant 23 pays ont confirmé leur participation à cette dernière étape de la Coupe du monde dont les épreuves se dérouleront au Palais des sports d'El Menzah et les finales en individuel se joueront le 2 juin à l'amphithéâtre de Carthage. La compétition par équipes aura lieu le dimanche 3 juin au palais des sports d'El Menzah.

L'Italie est le pays le plus représenté et alignera 12 sabreuses dont la numéro 2 mondiale, Rossella Gregorio, et la 10e mondiale, Irene Vecchi. Les Etats-Unis compteront également une forte délégation composée de 12 escrimeuses, ainsi que la Russie (10), le Japon (10) et l'Allemagne (9)

Les autres pays engagés sont la Corée du Sud (8), la Chine (7), la Pologne (6), l'Ukraine (6), le Canada (5), l'Espagne (5), la Chine Taipei (5), la Turquie (5), la Hongrie (4), la Belgique (4), Singapour (4), Kazakhstan (3), le Mexique (3), la Grèce (3), l'Egypte (3), la Grande-Bretagne (2), l'Algérie (2), la Roumanie (1), le Maroc (1), la République Tchèque (1), le Brésil (1) et l'Inde (1).

La Tunisie accueillera ensuite, du 5 au 9 juin, la 18e édition du championnat d'Afrique des trois armes (filles et garçons).