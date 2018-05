Tunisie: Un nouveau produit « BTS Leasing »

Elaboré de sorte à répondre aux besoins et aux attentes des entrepreneurs à la recherche d'un produit financier pour l'accomplissement de leurs projets, le produit « BTS Leasing » n'exige pas de garanties réelles, mais applique des procédures de financement simplifiées.

« BTS Leasing » offre un financement adapté avec une durée de remboursement de 5 ans, assortie d'une franchise de 3 mois, une périodicité de remboursement mensuelle et un apport propre de 5 à 20%. A la fin de l'échéance, le contractant devient propriétaire de son bien.

Un soutien aux jeunes créateurs

Depuis sa création, la BTS a toujours soutenu les jeunes créateurs parmi les diplômés de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Le but est d'intégrer ces jeunes dans la vie active sans exiger des garanties. La seule garantie demandée est que le jeune soit formé dans une spécialité donnée pour réussir son projet dans la région où il se trouve. Il peut également recruter d'autres jeunes et, ainsi, contribuer à la lutte contre le chômage. Les résultats obtenus sont encourageants, dans la mesure où plusieurs jeunes ont pu, en effet, créer leur projet dans l'un des secteurs innovants, comme les technologies de l'information et de la communication, le marketing, les services administratifs, la mécanique, l'électrique et autres.

Le crédit obtenu de la BTS sert généralement pour le fonds de roulement et l'acquisition de matériel de travail. Dans ce cas, des factures pro-format sont présentées à la banque dans les meilleurs délais. Mieux encore, des agents de la banque se rendent sur les lieux pour constater de visu le bon démarrage du projet et effectuer éventuellement les correctifs qui s'imposent. Si certains jeunes promoteurs ont de l'expérience en plus de la formation, d'autres entrent pour la première fois dans la vie active et ont besoin d'un accompagnement pour lancer leur projet et surmonter les handicaps qui se dressent devant eux.

D'où l'importance de l'apport des experts dans le montage de projets viables qui nécessitent patience, dévouement et disponibilité. A noter que les crédits octroyés par la BTS sont avantageux avec un taux d'intérêt modéré et une période de remboursement qui s'étend sur plusieurs années. Le nouveau produit de la banque renforce cette orientation vers le soutien des jeunes pour favoriser l'initiative privée.