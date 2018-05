Tunisie: La "vélorution" en marche

Valoriser la culture cycliste en Tunisie

C'est le leitmotiv de l'association Vélorution qui organise des manifestations telles Tunis by bike, c'est-à-dire Tunis en vélo pour vulgariser l'utilisation de la bicyclette en ville. Mme Emma Houerbi, secrétaire générale de l'association Vélorution Tunisie, garde sa détermination pour une meilleure promotion du vélo : «Nous allons fixer cette semaine la date du prochain Tunis by bike qui aura lieu en juin. La raison d'être de Vélorution se matérialise à travers notre engagement pour le vélo en tant que moyen de déplacement écologique, durable, bon pour la santé, économique et créateur de lien social dans la ville».

Elle poursuit avec enthousiasme en décryptant les activités de Vélorution : «Nous organisons environ une Tunis by bike par semaine, une vélo-école le dimanche matin au jardin japonais, des ballades et des déplacements en groupe et à vélo pour des spectacles (culture par bike). Nous prévoyons d'ouvrir prochainement un café-vélo qui sera à la fois un lieu de rencontre des cyclistes en plein cœur de Tunis (idéalement près de l'horloge), le siège de l'association et un parking à vélo sécurisé». Plus de 10 parades revendicatives ont eu lieu en Tunisie (dont 7 Tunis by bike) par l'intermédiaire de l'association Vélorution Tunisie. Ces parades revendicatives mensuelles réunissent toujours plus de cyclistes (plusieurs centaines). La création d'une «vélo-école» en janvier 2018 permet de dispenser des cours de vélo pour adultes. Entre janvier et février 2018, des dizaines de Tunisiennes se sont inscrites aux cours qui ont eu lieu tous les samedis matins au jardin japonais de Tunis. Cette vélo-école a reçu le financement de l'Institut français de Tunisie en novembre 2017.

Outre l'aspect écologique défendu par certains défenseurs de l'environnement et de la nature, l'aspect culturel est également invoqué pour l'enracinement d'une culture du vélo en Tunisie. C'est ce que prône l'Association Thakafia ou Vélorution prochainement.

L'Association Thakafia met à la disposition des adeptes de ce moyen de transport propre des vélos à la location pour encourager les Tunisiens à lutter contre la pollution urbaine et protéger l'environnement. Ce moyen de transport économique et faible en consommation d'énergie s'invite de plus en plus sur nos routes. La rue Ariha au quartier Lafayette est bondée de vélos mis à disposition de qui veut bien profiter d'un moyen de transport sain et écologique. Le concept est simple, les clients peuvent louer à quatre dinars l'heure, faire leurs courses puis remettre le vélo à l'endroit de départ.

Vélorution révolutionne le vélo

L'association Vélorution Tunisie vise à promouvoir les déplacements à vélo comme mode de transport alternatif à la voiture en milieu urbain. Elle cherche à développer le vélo comme transport citoyen, écologique et respectueux de l'espace public. L'association est née de l'initiative d'amis habitant à Tunis et convaincus par la nécessité d'adopter plus massivement ce moyen de transport alternatif à la voiture. A l'heure où le modèle urbain a atteint un niveau critique d'embouteillage, de pollution et de stress, Vélorution propose une réflexion sur les modes de mobilité alternative en Tunisie. L'association veut questionner les autorités et l'opinion publique sur la nécessité de sortir des modèles urbains ancestraux et de promouvoir des types de transport alternatifs et écologiques. La mobilité à vélo est une solution à de nombreux problèmes que rencontre la société tunisienne : en termes de santé publique (le vélo prévient un grand nombre de maladies et aide à la gestion du stress), en termes de crise économique (le vélo permet des économies de carburant, d'entretien de voiture ou de transport en taxi) et en termes d'écologie (lutte contre la pollution en ville).