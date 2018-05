Burkina Faso: Ouagadougou - Ce répugnant amoncèlement d'ordures qui cohabite avec la base aérienne

Les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), ex-parti au pouvoir,… Plus »

Cela est d'autant inquiétant au regard du classement du mois de janvier 2018 du magazine Forbes qui indique que parmi les 25 villes les plus sales dans le monde, 16 se trouvent en Afrique et que la commune de Ouagadougou est la 7e en Afrique et 15e au rang mondial.

Je passe la journée à me boucher les narines puisque je n'ai pas le choix», témoigne Alain Nébié, parqueur et riverain. M. Nébié interpelle par ailleurs, les autorités communales à trouver une solution au problème.

Des riverains révoltés, affirment même que certains clients dudit restaurant, menacent de ne plus fréquenter les lieux à cause des odeurs nauséabondes qui émanent de ces déchets. Les mêmes riverains nous informent que ces ordures sont là depuis bientôt trois ans.

L'aberration est le fait que cet énorme tas d'immondices se trouve à quelques mètres seulement de la base aérienne et d'un chic restaurant très fréquentés par les Ouagalais dans la Zone d'activités commerciales et administratives (Zaca).

