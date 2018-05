Burkina Faso: Aménagement du territoire - Les députés adoptent une nouvelle loi d'orientation

Les responsables du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), ex-parti au pouvoir,… Plus »

Ce financement permettra, selon elle, de faire les opérations d'aménagement du territoire, d'assurer le suivi de l'observatoire et de la police. Ce fonds sera alimenté par des ressources budgétaires mais aussi par des contributions des partenaires techniques et financiers, a-t-elle conclu.

Pourquoi une pléthore de polices et une propension à la création d'un fonds ? Quels rapports y a-t-il entre la loi et les autres lois sectorielles (la réforme agraire et foncière, le code forestier, la loi d'orientation sur l'eau, etc.), sur l'aménagement du territoire ?

Elle se veut, en outre, un instrument de gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, mais aussi de contribution à la préservation et à la consolidation de la paix sociale.

La loi a prévu des sanctions en cas d'infractions. Parmi ces mesures dissuasives, il y a la police de l'aménagement et du développement durable. Elle entend également renforcer le partenariat entre l'Etat, les collectivités territoriales et les autres acteurs de l'aménagement du territoire.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.