Togo: Une coopération dynamique entre l'UE et le pays

dans les régions des Savanes, de la Kara et des Plateaux, dans les villes de Cinkassé, Mandouri, Tandjoaré et Gando et dans 50 centres semi-urbains pour un montant de l'ordre de 40 à 50 millions d'euros avec un possible mixage de fonds avec l'Union européenne.

Pour Marc Vizy, ces infrastructures constituent une étape déterminante dans l'entreprise d'assainissement pluvial et plus généralement d'amélioration des conditions de vie des populations des quartiers Est de Lomé.

De son côté Nevem Mimica a salué 'la coopération dynamique' entre le Togo et l'UE et promet l'appui de l'institution pour d'autres projets de développement.

Les travaux ont été réalisés dans les règles de l'art et en avance sur le calendrier grâce à l'expertise des entreprises prestataires Eiffage Génie Civile (France) et Ger (Togo), a souligné M. Vizy.

