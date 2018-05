Madagascar: Jazz Quart an-V - Bientôt un concert au Kudéta et un album en gestation !

Jazz Quart compte bien mettre le feu au Kudéta Anosy.

Jeunesse n'est aucunement synonyme d'amateurisme comme le prouve le groupe Jazz Quart ! Ceux qui ne les ont jamais vus sur la grande scène, pourront en juger par eux-mêmes lors du concert que donnera la bande ce 7 juin au Kudéta Anosy.

Encore méconnu du grand public, Jazz Quart, désormais produit par Ivenco, est pourtant un groupe à suivre de près. Composée de quatre jeunes musiciens, cette formation a été sacrée lauréat du Concours tremplin Madajazzcar en 2013. Grâce à une tournée dans les Alliances Françaises, le quartet a pu enrichir son expérience de la scène. Vatsiahy Ravaloson au piano, Fanilo Herilala à la batterie, Tojo Rabekoto à la basse et Joro Rakotozafiarison à la guitare, en sont revenus plus matures et plus confiants de leur tournée. Avec Mah Band et Ahoy, ils se sont attaqués il y a quelques années, à un monument de la chanson française : Claude Nougaro. Une interprétation qui en a surpris plus d'un. Le 7 juin, ils comptent rééditer cet exploit et émerveiller les mélomanes mais cette fois, en interprétant leurs propres compositions.

Album. Célébrant cette année son cinquième anniversaire, Jazz Quart prévoit de célébrer cet évènement comme il se doit. Pour débuter la célébration, ils donnent rendez-vous à ceux qui les ont connus et appréciés à un concert au Kudéta Anosy le jeudi 7 juin. « Ce concert sera un avant-goût de ce que nous réservons à nos inconditionnels pour la suite. Nous projetons effectivement de sortir un album dans lequel nous compilerons nos compositions. Ce sera pour cette année », détaille Joro Rakotozafiarison. Le 7 juin, tous ceux qui seront présents pourront donc découvrir les œuvres de Vatsiahy et de sa bande. D'autres titres vont également composer le répertoire. Malalanirainy sera elle aussi, de la partie pour la petite touche féminine.