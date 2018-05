Madagascar: ITM - BNI Madagascar parmi les participants

L'international Tourism Fait débute ce jour au Village Voara Andohatapenaka. La BNI Madagascar est évidemment présente à cette manifestation d'envergure internationale pour le développement du tourisme.

Une occasion pour la première banque de proximité malgache, de mettre en avant sa large gamme de solutions bancaires s'adressant aux particuliers, PME et entreprises, et plus particulièrement aux professionnels du tourisme et des voyageurs. BNI Madagascar présentera notamment des produits spécifiques comme l'épargne SOAVA DIA et le Crédit SOAVA DIA qui sont des offres spécialement conçues pour répondre aux besoins des voyageurs clients. Les Packs Orinasa et Orinasa + regroupent pour leur part l'essentiel des offres bancaires nécessaires aux activités des entreprises touristiques.

BNI Madagascar proposera également à cette catégorie de clients, une panoplie d'offres de financement tels le Crédit d'Investissement ou encore des offres spéciales Salon sur le Leasing. Enfin, pour développer leurs ventes, les professionnels du tourisme pourront profiter d'une offre promotionnelle sur la location des Terminaux de Paiement Electronique (TPE), leur permettant d'accepter les paiements par Carte VISA et Mastercard. En effet, tous ceux qui souscriront à l'offre entre le 31 Mai et le 14 Juin 2018, bénéficieront de trois mois gratuits sur la location de leurs TPE.