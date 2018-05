Madagascar: Ny Voninavoko - Le fils de Dadagaby dément la rumeur de sa mort !

C'est d'ailleurs cette même maladie qui est la raison pour laquelle, il a glissé et a perdu conscience, en essayantaller aux toilettes. La légende vivante du folklore malgache a donc été admise d'urgence à l'HJRA le 23 mai. Les rumeurs de sa mort ont circulé sur facebook mais Dadagaby est encore bel et bien vivant. On lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement.

Son état s'est stabilisé. Inconscient lors de son admission à l'HJRA la semaine dernière, il va de mieux en mieux. Les médecins sont confiants. Toutefois, on ne peut encore le rendre visite car il est fatigué et se trouve toujours au service de réanimation », confie le fils de Dadagaby, Christian Tsilavina. Suite à une maladie pour lequel il a été hospitalisé dans le passé, le fondateur de Ny Voninavoko s'est, au fil du temps, affaibli.

