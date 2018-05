Madagascar: Elections anticipées - Sur fond de péripéties !

Durée de campagne. La loi n°2018-008 sur le régime général des élections et des référendums, laquelle a déjà fait l'objet d'une promulgation, précise que les candidats ont trente jours pour faire campagne. Pour le second tour, cette période est fixée à sept jours. Mais sur ce point, rappelons-le, la HCC a rejeté cette période de sept jours en avançant les arguments selon lesquels « les candidats doivent bénéficier d'un délai raisonnable pour soutenir d'une manière correcte leurs moyens de convaincre l'électorat ; que les électeurs doivent disposer du temps nécessaire pour être éclairé dans leur choix définitif ».

Effectivement, la Ceni a d'ores et déjà affirmé sa détermination sur ce sujet. D'ailleurs, le 8 mai dernier, elle a proposé trois dates clés selon trois scenarii, dont celle du 29 Août prochain pour le premier tour de la présidentielle anticipée. Ceci lui est donc en quelque sorte, « favorable ». Néanmoins, il est vrai que la HCC requiert « l'organisation d'une élection anticipée (... ) selon l'article 8 de la décision n°18-HCC/D3 du 25 mai dernier, mais « sous réserve des possibilités techniques, matérielles et financières réelles ». Justement, le contexte actuel contient quelques péripéties, loin d'être anodines.

C'est, sans doute, le problème qui taraude l'esprit des uns et des autres après le verdict de la HCC, en date du 25 mai dernier et qui souligne, entre autres, ladite tenue d'une élection présidentielle anticipée durant la saison sèche.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.