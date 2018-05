Madagascar: Les travailleurs de l'ombre - Ralhem Hery Andriatsivahiny « Pour améliorer le niveau, il faut plus de compétitions et de compétiteurs »

L'idée de volley-loisirs vient des passionnés de volley-ball. « On n'a plus beaucoup de temps pour être au top pour les compétitions, alors qu'on aime cette discipline. Dès lors des anciens volleyeurs se sont mis d'accord pour son organisation », a expliqué Hery Andriatsivahiny Ralhem initiateur du projet.

L'objectif est de ramener les anciens au volley. Ils ne peuvent plus être assidus en club, ou ils ne veulent plus. Donc voici le volley-loisirs. Malgré cela, ce n'est pas du n'importe quoi. Au contraire « le niveau n'est pas loin du 2DM de la ligue lors de nos rencontres ». Mais il y a aussi le côté vulgarisation du volley-ball. Les anciens ou les non licenciés viennent en famille, ou viennent entre amis, le volley sert de ciment pour la convivialité. Selon lui, il y a dix équipes qui participent regroupant dans les 160 joueurs. Cela se joue en mixte. « On manque d'équipes féminines alors on joue en mixte d'abord ». C'est mieux aussi pour la convivialité.

Pour sa discipline, le volleyeur qu'est Ralhem ne peut pas s'arrêter comme cela. Il se donne à fond car cela lui a apporté beaucoup quand il a fait du volley de compétition. Il a eu l'aval de la ligue d'Analamanga ainsi que de la fédération pour cette organisation.

En tant que technicien, il avoue que le volley malgache n'est pas au top de sa forme. « On n'arrive plus à remplir un palais ou un gymnase. Le manque de compétitions est flagrant. Le niveau s'en ressent. On se contente seulement des compétitions officielles des ligues et de la fédération. Normalement, le volley-ball doit avoir son gymnase mais chez nous, pour avoir la salle c'est déjà toute une histoire, même pour les finales. Si on veut améliorer le niveau, il faut plus de compétitions et de compétiteurs »

Ralhem est venu au volley parce que ses aînés y jouaient. Avant de devenir le coach de l'AMVB chez les seniors dames actuellement en même temps qu'il est le Conseiller technique régional d'Analamanga. Il a été volleyeur minime à Mandroseza, cadet à Ambanidia, joueur de 1re division avec l'AS ARO. Ils ont été champions de Madagascar en 1992. De 1993 à 1998, il a joué avec Saint Leu de la Réunion et a été champion de France national 3. Aux jeux des îles, notre travailleur de l'ombre a été médaillé d'argent en 1990 et 1993 pour se parer de l'or en 1998. Il a été coach de l'équipe féminine aussi pour les jeux des îles de 2003, là où on a été médaillée d'argent. Le Tiko SC a été champion de la Coupe des clubs champions de la zone 7 avec lui.