Madagascar: CNaPS - Formation des agents de la FJKM Morondava

Le personnel de la circonscription administrative de la FJKM (Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara/ Eglise protestante de Madagascar), Morondava vient de bénéficier d'une formation en protection sociale, dans le cadre de la convention entre la Caisse nationale de Prévoyance sociale et la FJKM qui entre actuellement dans sa deuxième année de mise en œuvre.

1 335. Il s'agit du nombre de salariés de la FJKM dans tout Madagascar, formés par la CNaPS en matière de protection sociale. Lors de ces formations, une emphase a été mise sur les Droits des travailleurs et le devoir des employeurs de garantir une protection sociale effective à ces derniers. Pour cette session de formation, ils étaient une cinquantaine de participants au siège de la FJKM Mahagaga au centre-ville de Morondava. Ils proviennent d'écoles et d'églises protestantes de la région, à savoir : Dabolava, Manja, Bekopaka et Morondava. Pour ces deux jours de formation, la délégation de la CNaPS était dirigée par M. Manan'Iala Andriantsalama, Directeur du Système d'Information.

Réglementation. La CNaPS veille entre autres, à l'application de la réglementation en matière de prévoyance sociale ; et c'est ce qui a été transmis aux participants de l'atelier, avec toutes les prestations et les modalités de fonctionnement de la CNaPS. La formation semble avoir été profitable aux participants, à en juger par le témoignage de quelques uns d'entre eux. Mme Andry Nirina Velosoa, chef du département des ressources humaines et financières de témoigner : « Cet atelier de formation, initié par la CNaPS, aide les usagers à connaître les droits de travailleurs, ainsi que les obligations des employeurs. Pour l'église, l'argent versé par le « fitandremana » et le « synode » représente les ressources financières nécessaires au paiement de cotisations, car l'église ne fait pas de bénéfices comme les entreprises ». Le Pasteur Philbert Rakotondrasoa rajoute quant à lui : « La formation est fructueuse ; et après la convention signée entre la FJKM et la CNaPS, je pense que tous les employés de la FJKM jouiront de leurs droits sociaux. »