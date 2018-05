Madagascar: Salon ITM - L'Indonésie toujours présente à nos côtés

SEM Heru Wicaksono, chargé d'affaires de la République d'Indonésie à Madagascar.

Le salon international de tourisme ouvre ses portes aujourd'hui au village Voara Andohatapenaka. Ce sera une opportunité pour toutes sociétés œuvrant dans le domaine du tourisme de montrer leurs produits et leur savoir-faire. Notre pays qui a une culture méritant d'être découverte avec ses sites magnifiques ainsi que sa flore et sa faune endémiques qui sont une source de devises inestimables. Notre handicap c'est que, ces richesses ne sont pas encore exploitées à bon escient, et les touristes internationaux méconnaissent ces trésors de la nature. Plusieurs pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud, la Thaïlande et l'Indonésie apportent leurs précieux concours et aident les tours opérateurs et .agences de voyage de la Grande île

Rapprochement plus important de l'Indonésie. Pour la septième fois, l'Indonésie participe au salon international de tourisme. Elle vise à trouver des opportunités pour renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays et à promouvoir les potentialités touristiques et culturelles malgaches et indonésiennes. En outre , l'édition de cette année est l' occasion de mettre en œuvre le protocole d'accord entre l'office national de tourisme l'ONTM et l'ASITA ( association of the indonesian tours and travel agencies) signé à Bali lors du forum Africa Asia en Avril dernier .Notre pays fait partie de ceux dont les nationaux sont exemptés de visa touristique en allant visiter l'Indonésie. Durant ce salon, des facilitations sur les voyages, les sites touristiques, les tours opérateurs et toutes les informations liées sur le secteur tourisme indonésien, seront offertes aux visiteurs et aux acteurs du tourisme malgaches. Les visiteurs du stand indonésien pourront participer à un tirage tombola dont le lot est un ticket aller-retour Tana-Jakarta sur Kenya Airways.

L'Indonésie considère Madagascar comme un pays frère car, des liens historiques et culturels existent depuis longtemps. Un protocole d'entente a déjà été signé dans le domaine aérien, mais attend d'être concrétisé. Les touristes et les hommes d'affaires de plus en plus nombreux sont obligés de prendre d'autres compagnies aériennes ne desservant pas directement les deux pays. Plusieurs étudiants et des chercheurs se sont déjà imprégnés des réalités indonésiennes en séjournant dans ce pays, ils peuvent témoigner de l'existence de preuves montrant ce rapprochement entre nos deux pays.