Algérie: Accidents de la route - Une campagne de sensibilisation au niveau de la promenade des Sablettes

Des campagnes similaires ont été lancés à l'occasion du mois de Ramadhan dans plusieurs wilayas, dont Ouargla, Ain Temouchent et Sidi Belabbès, a fait savoir le directeur du Centre, relevant que la campagne de sensibilisation pour la saison estivale devrait débuter le 15 juin prochain et "ciblera les wilayas côtières" qui connaissent une forte hausse du trafic routier.

Plusieurs ateliers, notamment des "cours pratiques sur le code de la route et les règles de la conduite" seront organisés dans le cadre de cette campagne au profit des enfants, une catégorie ciblée car constituant "les conducteurs de demain et une grande partie des piétons", a ajouté la même source.

La campagne qui s'achèvera avec la fin du mois sacré prévoit l'organisation de plusieurs activités de proximité au niveau de la promenade pour un ramadhan sans accidents, et ce particulièrement durant les périodes d'avant et après la rupture du jeûne, a indiqué le Directeur du CNPSR, Ahmed Naït El-Hocine.

- Le Centre national de prévention et de sécurité routière (CNPSR) a lancé, mercredi au niveau de la promenade des Sablette, une campagne de sensibilisation sur les dangers des accidents de la route et les moyens de diminuer leur nombre durant le mois sacré du ramadhan.

