Le Bureau politique du parti FLN a vu l'entrée de 15 nouveaux membres, dont la ministre de la Solidarité nationale, Ghania Eddalia, l'ex ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf, le président du groupe parlementaire FLN à l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Lakhdari et le président de la commission de la santé au niveau de l'APN, Mohamed Bouabdellah, ainsi que le maintien des figures connues, à l'instar de Leila El Teib, Mustapha Boumehdi et Mohamed Badaida ainsi que le député de la wilaya de Tamanrasset, Ahmed Kemmama.

Après avoir expliqué que la direction du parti a voulu par ce changement "la réunification" et la concrétisation du slogan de la 10è Congrès "Renouvellement et rajeunissement", le SG du FLN a affirmé que "la situation au sein du parti est très bien et c'est les militants de la base qui la contrôle".

S'exprimant lors de l'installation officielle du nouveau Bureau politique au siège du parti, M. Ould Abbès a précisé que la direction du parti a décidé le remplacement de 15 membres du Bureau politique, composé de 19 membres, et le maintien de 4 autres membres en vue de donner "un nouvel élan" à la dynamique que connait le parti dans le cadre de ses préparatifs aux prochaines échéances politiques, à leur tête la présidentielle de 2019, qualifiant ce rendez-vous politique de "décisif pour l'avenir de l'Algérie et du parti en même temps".

