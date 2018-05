Algérie: Zaalane donne des instructions pour la relance et le développement de l'ENSM

Facebook: @ENSMtipaza

ALGER - Le ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane, a donné mercredi à Tipasa, des instructions pour la relance de l'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) et le renouvellement de ses moyens et outils de formation en vue de lui permettre d'être au diapason du développement actuel dans le domaine maritime, indique un communiqué du ministère.

Ceci contribuera au développement des compétences et connaissances des spécialistes en la matière afin de répondre aux besoins des compagnies maritimes nationales, qui enregistrent une opération de modernisation et de rénovation de leur flotte, précise le communiqué.

Le ministre a effectué une visite à l'ENSM sis à Bou Ismail (Tipasa) dans le cadre de l'importance qu'accorde son secteur au développement des ressources humaines, notamment en ce qui concerne la formation spécialisée et continue.

A cette occasion, M. Zaalane a inspecté les différentes structures de l'Ecole où il s'est enquis de ses moyens matériels et humains et écouté un exposé présenté par le directeur de l'Etablissement sur le système de formation à la lumière du nouveau statut de l'Ecole.

Agréée par l'Organisation maritime internationale (IMO), l'ENSM est spécialisé en la formation des ingénieurs maritimes dans les filières des sciences maritimes et sciences de la mécanique marine, supervisée par un personnel "compétent qui assure l'enseignement pratique et théorique de ce domaine".

Lors de sa visite, le ministre a indiqué que son département s'attèle à la réévaluation et organisation du système de formation du secteur des Travaux publics et des Transports, et ce, en consécration du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à assoir une coopération et un lien étroit entre l'entreprise économique, l'université et les écoles de formation pour la qualification de la ressource humaine en vue contribuer au développement de l'économie nationale vu que l'élément humain qualifié est un maillon essentiel dans l'équation de la croissance économique.