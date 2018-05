Algérie: Construction anarchique - aucune prorogation de la loi relative à la mise en conformité des constructions

Le ministre a fait état de l'installation, au niveau de son département, d'une commission composée de techniciens, de spécialistes et d'experts dans divers domaines pour la révision de la loi de l'urbanisme de 1990 en collaboration avec les différentes instances et départements ministériels.

Il s'agit dans la nouvelle loi, a-t-il précisé, de l'obligation d'adapter les constructions aux exigences des personnes aux besoins spécifiques et du respect des normes écologiques et sociologiques, affirmant que l'Algérie tient à respecter ses engagements notamment internationales dans ce domaine, citant l'ONU-Habitat et la convention de Kyoto qui comprend 159 clauses que l'Algérie doit respecter.

TIPASA - Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé mercredi à Tipasa que le gouvernement ne procédera à aucune prorogation de la loi N 08-15 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, annonçant la préparation d'une nouvelle loi sur l'urbanisme.

