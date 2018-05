Algérie: Foot/EN (amicaux) - conférence de presse en points du sélectionneur Rabah Madjer

HALLICHE : Blessé et forfait pour ces deux matchs amicaux, le défenseur central Rafik Halliche, qui devait effectuer son retour après trois années d'absence ne sera pas remplacé : "Je ne vais pas le remplacer, car nous avons déjà des joueurs qui jouent dans l'axe central : Bensebaini, Mandi, Chafai, et Naâmani. Je l'ai convoqué car il a réalisé une bonne saison avec Estoril (Portugal) et reste un joueur d'expérience", a affirmé Madjer.

PREPARATION : Madjer a affirmé que la préparation en vue de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019 au Cameroun se fera "dans un pays limitrophe au Cameroun, avec au programme deux matchs amicaux là-bas pour s'acclimater. Préparer la CAN dans un pays européen est insensé et inconcevable".

LAKROUM : Le coach national Rabah Madjer s'est expliqué à propos de la convocation du nouvel attaquant de l'ES Sétif Sid Ali Lakroum, préféré au meilleur buteur du championnat Oussama Darfalou (USM Alger) : "C'est un choix qui a été fait. Ce qui importe le plus pour moi c'est le profil du joueur. C'est un bon joueur, peut-être qu'il ne sera pas avec nous à l'avenir, et serait remplacé par Abid. A propos de Darfalou (18 buts, ndlr), j'ai beaucoup de respect pour lui. Nous avons des listes élargies qu'on peut les solliciter à tout moment pour renforcer l'équipe A".

