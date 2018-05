Algérie/Cap-Vert: Foot/EN (Amical) - L'infirmerie se vide à la veille d'Algérie - Cap-Vert

Alger — L'infirmerie de l'équipe nationale s'est vidée à la veille du match amical Algérie - Cap-Vert, prévu vendredi au stade 5-Juillet (Alger) à partir de 22h15, a indiqué jeudi la Fédération algérienne de football (FAF).

En stage à Sidi-Moussa (Alger), les Verts ont effectué mercredi soir, après la rupture du jeûne, leur troisième séance d'entraînement au Centre technique national avec notamment un travail spécifique sous la conduite du préparateur physique, Kamel Boudjenane qui "a actionné le renforcement préventif des blessures avant de passer à l'étape suivante qui consiste à améliorer la vitesse de réaction", a écrit la FAF sur son site.

Pendant ce temps, le duo Hanniched-Gaouaoui prenait en charge les gardiens de but à savoir Chaouchi, Salhi et Moussaoui puis les entraîneurs adjoints Meziane Ighil et Djamel Menad se sont occupés du travail tactique sur le plan défensif et offensif, a-t-on fait savoir de même source.

Les joueurs se sont par la suite regroupés au centre du terrain pour écouter les consignes du sélectionneur national Rabah Madjer qui les a invités juste après à une opposition sur la largeur du terrain.

"L'infirmerie, de son côté, a chômé, mais les joueurs ont été soumis après l'entraînement à la cryothérapie sous le contrôle des kinés. Ce traitement par le froid permet une récupération accélérée après les efforts fournis à l'entraînement", a expliqué la FAF.

L'attaquant Hilal Soudani, qui avait écourté la séance d'entraînement de lundi à cause d'une "petite gène", avait repris les entraînements le lendemain le plus normalement du monde, tandis que le défenseur Rafik Halliche, blessé et forfait pour le match de vendredi et celui du 7 juin à Lisbonne face au Portugal, a été libéré.