Algérie: Tipasa - Remise des clés de 1.100 logements sociaux et de 500 décisions d'affectation d'aides rurales

L'opération avait porté auparavant sur l'attribution de plus de 2.500 unités LPL qui, ajoutées à celles de ce mercredi portent sur un total de 3.600 unités, soit le nombre de logements attribués à Tipasa depuis le début du mois sacré, à savoir 800 à Koléa, 500 à Hattaba, 350 à Chaibia, 300 à Sidi Amar, 170 à Bou Ismail, et 200 à Bouharoune.

Le ministre, qui a salué les efforts consentis par le wali de Tipasa dans le domaine, a également plaidé pour une coordination de l'action entre les Directions sectorielles du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, des autorités locales et des autres Directions concernées.

- Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a procédé mercredi à Tipasa à la distribution des clés de plus de 1000 logements publics locatifs (LPL), en plus de 500 décisions d'affectation d'aides dans le cadre du logement rural.

