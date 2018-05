Egypte: La Fédération insiste, Salah jouera bel et bien la Coupe du monde

Nombreux sont ceux qui se montrent optimiste quant à la capacité de Mohamed Salah de disputer la prochaine Coupe du monde.

Blessé à l'épaule samedi 26 mai dernier lors de la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, l'attaquant égyptien fait la Une de plusieurs journaux du continent qui continuent à se demander s'il sera en mesure de jouer pour les Pharaons en Russie ou pas. La Fédération égyptienne a tenu une fois de plus à répondre à cette interrogation. Oui, Salah sera au Mondial 2018 et jouera bel et bien avec sa sélection, estime l'instance dirigeante du foot égyptien.

« Nous répétons une nouvelle fois que Salah sera à la Coupe du monde en Russie, si Dieu le veut, et ne sera pas absent plus de trois semaines », a affirmé la fédération égyptienne sur Twitter.

Mohamed Salah manquera probablement le premier match face à l'Uruguay, le 15 juin. Mais il y a de fortes chances qu'il soit présent pour la deuxième et la troisième rencontre qui opposent les Pharaons à la Russie et à l'Arabie Saoudite les 19 et 25 juin.