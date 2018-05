Tunisie: «La crise au sein de Nida Tounès est devenue une affaire nationale»

«J'ai évoqué la crise actuelle au sein de Nida Tounès, car elle n'est plus une affaire interne, mais elle constitue une menace pour les structures de l'Etat», a indiqué Chahed, ajoutant que ce sujet est, «désormais, une affaire nationale, d'autant plus que la faiblesse de ce parti aura des répercussions certaines sur l'équilibre politique et le processus démocratique dans le pays.

«Le parti n'est plus ce qu'il était en 2013», a indiqué Chahed, ajoutant que les dirigeants actuels de Nida Tounès l'ont mené d'une défaite à l'autre, à commencer par la perte de sa position en tant que premier bloc parlementaire, outre sa défaite lors des élections partielles en Allemagne et des dernières municipales aux cours desquelles le parti a perdu près d'un million de voix.

