Ethiopie: Trafic aérien - Ethiopian airlines réceptionne son centième avion

La nouvelle acquisition, un Boeing Dreamliner B787-9, sera reçue le 5 juin, a annoncé la compagnie qui devient ainsi le premier transporteur de l'histoire de l'aviation africaine à atteindre une flotte de cent avions, confirmant ainsi « son rôle de pionnier sur le continent noir ».

« Cette étape est la continuation du rôle de leader historique que joue Ethiopian dans l'aviation en Afrique. Elle témoigne également de la mise en œuvre réussie du plan de croissance rapide, rentable et durable, Vision 2025 », a déclaré le président directeur général d'Ethiopian airlines, Tewolde Gebre Mariam.

Cette compagnie aérienne exploite aujourd'hui une des flottes les plus jeunes et des plus modernes, avec un âge moyen de moins de cinq ans. La modernisation et l'expansion de la flotte constituent l'un des quatre piliers essentiels de la feuille de route stratégique Vision 2025, ce qui vient renforcer son réseau en pleine expansion qui dessert désormais plus de cent vingt-cinq destinations, couvrant les cinq continents, dont cinquante et une villes africaines et vingt destinations sur le réseau domestique.

Une soixantaine d'avions flambant neufs, de nombreuses nouvelles destinations africaines et internationales sont en cours. Le transporteur dispose de cinq avions Boeing 787-900 et de seize Airbus A350 en commande. Ethiopian a été la première compagnie aérienne africaine et la deuxième au niveau mondial à exploiter le B787 Dreamliner en 2012. Il a aussi été le premier transporteur en Afrique à inaugurer l'Airbus A350 XWB, en 2016.

Ethiopian airlines a été la première compagnie à proposer des vols en turboréacteur sur le continent en 1962. En Afrique, le pavillon éthiopien se pose partout, à l'exception du Maghreb. A l'international, le réseau ne cesse de se densifier, avec pour objectif de prendre la place des grandes compagnies européennes et américaines qui desservent l'Afrique, mettant la concurrence africaine en difficulté, devenant, du coup, le leader du ciel africain.

L'objectif 2018 est d'ouvrir une ligne à Washington, New-York, Chicago (Etats-Unis), Istanbul (Turquie), Moscou (Russie), Manchester (Grande-Bretagne), Jakarta (Indonésie), Genève (Suisse) et Barcelone (Espagne).

Dans le même temps, Ethiopian poursuit sa stratégie de partenariats, partage de codes et prise de participation avec d'autres compagnies africaines : Air Côte d'Ivoire (partage de codes sur le vol Abidjan-New York depuis le 12 mai), Asky Airlines au Togo, Air Malawi...

D'ici à la fin de l'année, plusieurs nouvelles filiales d'Ethiopian airlines devraient ainsi voir le jour sur le continent africain, au Tchad, au Mozambique ou en Guinée, d'après les récentes déclarations de Tewolde Gebre Mariam, à Bloomberg.

Née il y a soixante-dix ans, Ethiopian airlines a enregistré un nouveau bénéfice net de deux cent trente-trois millions de dollars (cent quatre-vingt-dix-huit millions d'euros) sur son exercice 2016-2017.