Angola: Saisie de plus de deux mille kilogrammes de chanvre

Antonio Tamba Tamba a salué le comportement des autorités traditionnelles et de la population pour l'alerte, ayant encouragé les autres habitants de la ville de maintenir cette position afin que les situations de genre puissent être découragées, «la police nationale a la mission d'assurer la sécurité, l'ordre public et la santé des citoyens», a-t-il souligné.

Selon le responsable, l'opération a réussi grâce à une plainte déposée par les autorités traditionnelles et la population, ce qui a permis l'arrestation de six personnes pour le trafic illicite des stupéfiants (marijuana) et cinq motos.

S'adressant à la presse, lors de la présentation des propriétaires du produit, le chef du Bureau de communication institutionnelle et presse de la Police nationale, le surintendant António Tamba Tamba, a déclaré que la saisie a été rendue possible grâce à une opération dans la région au cours des dernières 24 heures.

